Dobar posao u Irskoj

“Naši zaposlenici, pionirski duh i naša strast za inovacijama su nas doveli do toga gdje smo danas, ali imamo još puno toga za naučiti i zato želimo očuvati taj osjećaj kao da smo još uvijek tek na početku”, rekao je Silvio Kutić, CEO Infobipa na primanju nagrade za EY Poduzetnika godine. Index ukratko opisuje poduzetnički put kompanije iz Vodnjana koja je u 13 godina narasla od praktički nule do više od 1500 zaposlenih. Njihov glavni proizvod je komunikacijska platforma u oblaku. Imaju 61 ured na šest kontinenata i 10 data centara, a svojim klijentima pružaju usluge komuniciranja preko SMS-a, e-maila, chat aplikacija, glasovnih poruka pa sve do naprednih komunikacijskih tehnologija poput RCS-a i IoT-a. Njihove usluge pokrivaju gotovo 70 posto svjetske populacije.