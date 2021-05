Vodnjanski Vuk s Wall Streeta

Tvrtka je upravo započela razgovore s ulagačima o novoj rundi investicija, za koje se računa da će biti 60 do 70 posto više od prethodne runde od 300 milijuna eura (365 milijuna dolara), a dobiveni novac trebao bi poslužiti za akvizicije koje bi kompaniji omogućile širenje baze korisnika i pristup novim tehnologijama rekao je u razgovoru za Bloomberg jedan od suosnivača Infobipa Silvio Kutić. Riječ je o jednoj od najvećih investicija u neku od domaćih tvrtki, kako prenosi Poslovni.hr. Drugim riječima, novac će biti iskorišten za preuzimanje konkurentskih tvrtki. Očekuje se da će do kraja kolovoza biti sakupljen sav potreban novac, pri čemu bi tvrtka bila spremna na izlazak na burzu u periodu od 18 do 20 mjeseci. (Tportal)