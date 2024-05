Ja bih patentirao košarku, ako može

Zaštita intelektualnog vlasništva je postao ozbiljan problem još od liberalizacije tržišta i osnutka Svjetske trgovinske organizacije početkom devedesetih, ali koliko god da se tako željelo spriječiti piratstvo i kopiranje tuđih izuma, tako su se i otvorila vrata zaštiti i saznanja koja doduše jesu prisutna u određenim kulturama, ali se nitko nije potrudio to zaštititi patentom. U borbi protiv piraterije je u Ženevi osnovan i World Intellectual Property Organisation (WIPO), ured Ujedinjenih naroda i čije se članice od ovog ponedjeljka (13.5.) trebaju složiti oko korjenite promijene načela intelektualnog vlasništva i kako bi se spriječilo da se „patenti pogrešno izdaju za izume koji nisu niti novi, niti su nešto novo obzirom na genetske resurse i tradicionalno znanje koje je povezano s genetskim resursima. Doista su neke tvrtke u neko doba pokušale patentirati čak i tikvicu ili krastavac, ali tome je već učinjen kraj takozvanim sporazumom iz Nagoye prije desetak godina. Ne, bilo koji proizvod koji je nastao u prirodi se ne može zaštititi patentom – na primjer, to znači i da se ne može zaštititi ljekovito bilje. Ali ako je on genetski promijenjen, onda je to nešto veći problem. DW