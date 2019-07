Deutsche Welle izvlači tri konstante u Trumpovoj politici prema Iranu, ali i inače: Prva je njegova sklonost stvaranju problema, nakon čega će se praviti kao da ih rješava. Druga je da on ne želi vojni sukob s Iranom, što zasniva na dubokom nepovjerenju prema američkim vojnim misijama, a u isto vrijeme za savjetnika za nacionalnu sigurnost drži Johna Boltona koji zagovara upravo to – rat. Treća konstanta jest njegovo uvjerenje kako on zna bolje i kako bi on u pregovorima s Iranom izvojevao bolji sporazum o atomskom programu od onoga iz kojeg se povukao, iako je nespreman na kompromis, a u pregovorima sa Sjevernom Korejom oko nuklearnog programa nije uspio ništa.