U svemu sam iznad prosjeka (skoro)

Brzina kojom nam mozak procesuira informacije najveća je do naše 18. godine, tada ide prema dolje. Istraživači su prikazali još jedan zanimljiv graf s informacijama kada možemo očekivati vrhunce nečega u našim životima. Najveću plaću prosječni muškarac dobiva u 48. godini, žene su najprivlačnije muškarcima u svojim 20-ima, dok je vrhunac privlačnosti muškaraca u malo starijoj dobi. Također, najzadovoljniji smo s našim životima oko 23-e godine, a do 26. najčešće pronalazimo partnera s kojim bi se mogli skrasiti. Koštana masa nam opada nakon tridesete, a aritmetika nam ide slabije nakon pedesete. To i još puno toga otkriva Science alert.