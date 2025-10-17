Ivančić: Rakova obratnica - Monitor.hr
Danas (19:00)

Metastaza članstva

Ivančić: Rakova obratnica

U kakvoj je vezi učlanjivanje bivšega SDP-ova ministra Siniše Varge u HDZ s činjenicom da mu je na proljeće počelo suđenje zbog korupcije, uz optužbu da je od 2012. do 2014. izvlačio novac iz Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, u ukupnom iznosu od 256 tisuća (tadašnjih) kuna? S obzirom da Varga objašnjava da se učlanio u HDZ nakon što prebolio rak (Index), Viktor Ivančić za Novosti ima nekoliko pitanja za vježbu:

  • Da li, u pogledu žanra, gornju izjavu treba prihvatiti kao objašnjenje ili kao oboljenje?
  • Ako je objašnjenje, je li ono benigno ili maligno?
  • Smijemo li iz izloženoga zaključiti da se preko raka dospijeva u HDZ?
  • Vrijedi li možda i obratno – da se preko HDZ-a dolazi do raka?
  • Može li put do članske iskaznice HDZ-a voditi i preko nekih drugih bolesti – tuberkuloze, ciroze jetre, ateroskleroze, šizofrenije ili AIDS-a?
  • Važi li obratno?
  • Je li praktičnije upisati se u HDZ kada imaš rak ili kad ga preboliš?
  • Što sama stranka preferira – pacijente ili rekonvalescente?
  • Može li se dobiti rak karaktera?

Slične vijesti

21.08.2019. (11:00)

Tihomir Ponoš o pristupanju Tamare Opačić i Siniše Varge Bandiću: Više nema snage ni za moralno zgražanje nad onim nad čime bi se moralno zgražati moralo, jer, čini se, radi se o nečem normalnom i uobičajenom, a nad normalnim i uobičajenim se nitko normalan ne zgraža

14.04.2017. (12:47)

Već smo ga skoro zaboravili

Škaričić: Slučaj Varga ili kad jaganjci zableje

“Varga je kao direktor HZZO-a i ministar zdravlja u Milanovićevoj Vladi spucao 1,2 milijuna kuna u jednu sobu HZZO-u, osigurao pokroviteljstvo Vlade RH skupu vlastite privatne udruge koja do tada nije imala nijedan jedini projekt, a onda trebala utržiti značajna sredstva od kotizacija, unajmio privatne špijunske tvrtke za prisluškivanje ureda u Ministarstvu zdravlja i HZZO-u, skrajao zakone prema potrebama privatnih tvrtki za zdravstveni turizam, itd. Riječ je o doista impresivno maštovitim zloupotrebama dužnosti i ovlasti, u odnosu na koje su trenutne nedokazane optužbe protiv Varginog stranačkog kolege Tomislava Sauche čista kamilica”, piše Nataša Škaričić. Lupiga

02.02.2017. (21:12)

Zelena opasnost

SDP predložio legalizaciju uzgoja marihuane

Klub zastupnika SDP-a uputio je u saborsku proceduru Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o suzbijanju zlouporabe droga čime bi se omogućio uzgoj medicinskog kanabisa od strane ovlaštenih farmaceutskih tvrtki, kao na primjer Imunološkom zavodu. Omogućilo bi se i hrvatskim proizvođačima da iskorištava cijeli industrijski kanabis u industrijske svrhe, jer danas je ograničena upotreba samo na sjemenke, a ostatak biljke se baca u otpad. Zakon gura Siniša Varga, koji ga nije progurao dok je bio ministar. Novi list

11.01.2017. (18:55)

1 + 1 = 3

Spajanje bolnica u 10 gradova kreće krajem godine

Opća bolnica Šibensko-kninske županije i Opća bolnica “Hrvatski ponos” Knin, Županijska bolnica Čakovec i Opća bolnica Varaždin, Opća županijska bolnica Vukovar i Opća županijska bolnica Vinkovci, Opća bolnica “Dr. Josip Benčević” Slavonski Brod i Opća bolnica Nova Gradiška te Opća županijska bolnica Požega i Gradska bolnica Pakrac bolnice su čiji bi se pojedini odjeli trebali spojiti do kraja ove godine, prema Master planu oko kojeg postoji nacionalni konsenzus. Kako tvrdi ministar Kujundžić, spajanja bi trebala donijeti do 30 milijuna kuna uštede na mjesečnoj razini, smanjiti liste čekanja, ali i stvoriti centre izvrsnosti. Jutarnji

19.08.2016. (23:19)

"Imam puno volje i snage"

Varga: Zdravstvo bez listi čekanja je moguće, sad su veće za 300 tisuća građana

“Liste čekanja su se povećale za 300 tisuća građana. Aktualna uprava na čelu s ministrom Nakićem, ne upravlja sustavom zdravstva. Volio bih znati je li to namjerno ili iz neznanja, ali nije slučajno da smo mi zatekli 800 tisuća građana na listama i uspjeli to prepoloviti da bi se u kratkom roku to vratilo. Otkad je sustav e-naručivanja uveden liječnici dobro naručuju pacijente u najbliže mjesto za ostvarivanje zdravstvene skrbi. Mi zagovaramo sustav bez liste čekanja. Smatramo da se može napraviti zdravstveni sustav bez listi čekanja”, kaže bivši ministar zdravlja Siniša Varga. Slobodna, N1

08.08.2016. (16:16)

Osjetio zdravstvo na svojoj koži

Siniša Varga: Moja 64 dana bitke s rakom

“Uvjeren sam da ću naći snage vratiti sustav pacijentima. Prijašnje iskustvo u obnašanju nekih funkcija poput pomoćnika ministra pa direktora HZZO-a, i konačno ministra zdravlja, uvjerava me da ne griješim, odnosno kako svojim kompetencijama mogu pomoći da se zdravstvo odupre svim izazovima koje će u budućnosti imati. Proveo sam u bolničkom krevetu 64 dana. Nakon svega vidim da to nije dobro odnosno kako je sve što su mi liječnici predlagali bilo za moju dobrobit. I kad je doktor pacijent, mora slušati kolegu”, kaže biviši ministar zdravlja (i ponovni kandidat za tu poziciju) Siniša Varga u intervjuu Jutarnjem.

13.04.2016. (13:57)

Ruke u vis, ovo je privatizacija!

Varga o uvodu u ‘pljačku stoljeća’ – privatizaciji HZZO-a

“Privatizacija bi značila da nema novca i da idu krpati proračun, a to znači stavljanje dionica na IPO, uz stavljanje ponude između 2 i 6 milijardi kuna. Tada govorimo o pljački stoljeća”, prokomentirao je SDP-ov Siniša Varga najavljeno 50%-tno poskupljenje participacije i 30%-tno poskupljenje dopunskog osiguranja, za koje smatra da idu na štetu javnog solidarnog sustava zdravstvenog osiguranja. “Pogoduje se privatnim osiguravateljima, vidimo sada da oni traže svoje klijente među mladima i zdravima, a da HZZO-u ostaju stari i bolesni”, dodaje Varga. N1