Metastaza članstva
Ivančić: Rakova obratnica
U kakvoj je vezi učlanjivanje bivšega SDP-ova ministra Siniše Varge u HDZ s činjenicom da mu je na proljeće počelo suđenje zbog korupcije, uz optužbu da je od 2012. do 2014. izvlačio novac iz Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, u ukupnom iznosu od 256 tisuća (tadašnjih) kuna? S obzirom da Varga objašnjava da se učlanio u HDZ nakon što prebolio rak (Index), Viktor Ivančić za Novosti ima nekoliko pitanja za vježbu:
- Da li, u pogledu žanra, gornju izjavu treba prihvatiti kao objašnjenje ili kao oboljenje?
- Ako je objašnjenje, je li ono benigno ili maligno?
- Smijemo li iz izloženoga zaključiti da se preko raka dospijeva u HDZ?
- Vrijedi li možda i obratno – da se preko HDZ-a dolazi do raka?
- Može li put do članske iskaznice HDZ-a voditi i preko nekih drugih bolesti – tuberkuloze, ciroze jetre, ateroskleroze, šizofrenije ili AIDS-a?
- Važi li obratno?
- Je li praktičnije upisati se u HDZ kada imaš rak ili kad ga preboliš?
- Što sama stranka preferira – pacijente ili rekonvalescente?
- Može li se dobiti rak karaktera?