Metastaza članstva

“Uvjeren sam da ću naći snage vratiti sustav pacijentima. Prijašnje iskustvo u obnašanju nekih funkcija poput pomoćnika ministra pa direktora HZZO-a, i konačno ministra zdravlja, uvjerava me da ne griješim, odnosno kako svojim kompetencijama mogu pomoći da se zdravstvo odupre svim izazovima koje će u budućnosti imati. Proveo sam u bolničkom krevetu 64 dana. Nakon svega vidim da to nije dobro odnosno kako je sve što su mi liječnici predlagali bilo za moju dobrobit. I kad je doktor pacijent, mora slušati kolegu”, kaže biviši ministar zdravlja (i ponovni kandidat za tu poziciju) Siniša Varga u intervjuu Jutarnjem.