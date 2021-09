Jer ti si mangup

Dok svi pričaju o propasti Agrokora i utjecaju istog na ekonomiju, Ivica Ivanišević osvrnuo se na dio koncerna koji se tiče književnika – Tiska. “Kao potpuni nevježa u pitanjima biznisa, nemam pojma razmišlja li itko o prodaji ovoga lanca. No, čak i ako od prodaje knjiga ne dignu u potpunosti ruke – a mogli bi jer je zarada od njih upravo komična – sasvim sigurno će ih izgurati na marginu, otvarajući prostor nekoj lukrativnijoj robi. To znači da će nakladnici koji ionako dišu na škrge, ostati bez do danas jedinog pouzdanog partnera koji im je mogao jamčiti nacionalni plasman knjiga i urednu isplatu”, piše Ivanišević.