Andrej Plenković već je stekao status dede Pantelije mlade demokracije. Ponekad ti se mora učiniti da ga iz fotelje predsjednika vlade ne bi mogao izbaciti ni milenijski tornado. Oko njega stalno divljaju cikloni skandala i afera, većina njegovih suradnika i pouzdanika prije ili kasnije završi u marici, ali on, unatoč svemu, opstaje. Kao da nije čovjek nego teflonska tava, za njega se ne lijepi nijedna šporkarija. Doma je stekao reputaciju mitološkog bića kojemu nitko ništa ne može, a u Europi ga dočekuju toplo i srdačno. Aktualna ćakula o njegovim izgledima da se dokopa položaja glavnog tajnika NATO-a može se na koncu ispostaviti kao samo to, puka ćakula, no ni takav eventualni rasplet ne bi mogao dovesti u pitanje činjenicu kako mu je masna europska sinekura prije ili kasnije – naprosto suđena. Slobodna