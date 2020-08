Suradnja Hrvatska-Norveška

“Nema više one školjke sa zaslonom nasred pozornice pa da šaptačica u njoj stoji, ispod glumaca. Ja sam sada sa strane, na sceni, u prvom portalu. S jedne ili druge strane. Bitno je da me glumac vidi, on me traži, ako zapne s tekstom. Ako ima neki glumac kojeg treba ‘paziti’, stojim što bliže njemu. Publika me ne vidi”, opisuje sa žarom svoj posao Divna Borčić, dugogodišnja šaptačica u HNK-u te govori o čudnovatom odnosu između šaptača i glumaca, kazalištu i životu u invervjuu Dobroslava Silobrčića za Jutarnji.