S konja na nakovanj

Curenje informacija iz pravosudnih istraga postat će kazneno djelo te će Vlada promijeniti Zakon o kaznenom postupku (ZKP) i Kazneni zakon (KZ) kako informacije iz istraga više ne bi “nekontrolirano, namjerno, politički, selektirano i aranžirano”, izlazile u medije. Najavio je to Andrej Plenković, predsjednik Vlade nakon sjednice šireg predsjedništva HDZ-a prošli tjedan (1, 2). To je ozbiljna prijetnja, odnosno udar na slobodu medija nesvojstven demokratskim sustavima. Odvjetnik Pavasović Visković tvrdi kako se radi o ishitrenoj ideji koja je suprotna Ustavu: To je tehnički nemoguće, skoro da bi Ustav morao mijenjati i suđenja proglasiti tajnima, izražavajući nadu da će se od takve ideje odustati jer bi ona značila i odmicanje od europskih pravila igre. Faktograf