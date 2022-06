Oni se ničega ne plaše jer sve mogu. Dovoljno je samo da požele

Donedavno sam mislio kako se ljudi dijele na one s intelektualnim teškoćama i one bez njih. Danas znam kako postoji i treća, prilično brojna skupina: ljudi s intelektualnim lakoćama. Oni su uglavnom članovi HDZ-a. Za razliku od nas, običnih, prosječnih, neupadljivih građana, oni ispovijedaju srčanu vjeru u sebe same. Svemu su dorasli, sve mogu, sve hoće, ništa ih ne može zbuniti i pokolebati, oni nikada ne sumnjaju, oni uvijek znaju. (…) Kad bi meni netko npr. ponudio ministarski položaj, svejedno koji, prvo bih se grohotom nasmijao. Zar je Hrvatska toliko zaglibila da izbavitelje traži tamo gdje ih zajamčeno ne može naći, među sitnim skribentima s krive strane pedesetih, oskudnoga, napabirčenog znanja, bez upravljačkih iskustava i vještina, među – štono bi rekao Franjo Tuđman – smušenjacima i smutljivcima, mutikašama i bezglavnicima, jalnušima i diletantima? U moje pamćenje davno se usjekla jedna mudra rečenica koju sam prvi put čuo iz usta narednika Murtaugha: “I’m getting too old for this shit.” Ivica Ivanišević