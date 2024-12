Te 'pristojne' nitko ne bi podržao

U takvom se svijetu probudio danas moj Boss. U svijetu u kojem nikoga nije briga za ništa i nikog osim da njemu bude dobro. Ili kako-tako, svejedno. Da bude piletine na akciji, i toaletnog papira jeftinog i dostupnog od plaće. Jer je biznismen na vlasti koji će te stvari već urediti nekako. To što mrzi žene, osuđen je pravomoćno i uz to neofašist, koga briga. Briga je bilo četrdeset njegovih bivših suradnika u prošlom mandatu koji su ga se odrekli i javno istupali da se ne glasa za njega jer je neofašist, rasist i ženomrzac, ali kome je to važno.

Piletina na akciji je jedina važna. U takvom se svijetu probudio moj Boss i sigurno se zapitao za koga radi sve to što radi, s kakvim licemjerima živi i, što je najstrašnije, kakva je to mladost koju je nastojao odgojiti sa svojim tekstovima, a koja je masovno glasala za Donalda Trumpa. Ivo Anić za Lupigu