Ulaganje u STEM obrazovanje se isplati

Hrvatska je na desetom mjestu u svijetu u komercijalizaciji umjetne inteligencije, pokazali su to podaci istraživanja The Global AI Index 2024, koje uspoređuje 83 zemlje prema njihovoj razini implementacije, inovacija i ulaganja u ovu disruptivnu tehnologiju. U ukupnom poretku Hrvatska je na 44. mjestu s ukupno 8.95 bodova. No, usporedbe radi, prvorangirane Sjedinjene Američke Države broje maksimalnih 100 bodova, a drugoplasirana Kina svega 53 boda. Zatim slijede Singapur, Ujedinjeno Kraljevstvo, Francuska, Južna Koreja, Njemačka, Kanada, Izrael te Indija. Za ovakav nadasve neočekivano dobar rezultat za Hrvatsku ponajviše je zaslužna Googleova akvizicija Photomatha, a činjenica je i da su ostale države regije daleko iza nas. Lider