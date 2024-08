Ove godine jednostavno nismo popularni

Istra, recimo, ima gotovo pola milijuna postelja, što je dva i pol puta više nego stanovnika u ovoj regiji. Od toga se najveći dio, gotovo 325 tisuća, odnosi na privatni smještaj. Privatni smještaj rapidno je rastao proteklih deset godina, pa je svake godine registrirano čak 13.000 novih postelja. Očito je takav nagli rast uzeo danak, što potvrđuju i turistički radnici. Prema pisanju medija, od 27. srpnja do 3. kolovoza samo u Istri je na platformi Airbnb bilo slobodno još 467 kuća, na Kvarneru 387, a u Dalmaciji 405. Dnevni najam jedne kuće s bazenom košta od 280 do 300 eura, lani je bila popunjena već početkom lipnja i tako sve do 20. rujna. A ove godine, kad se sve zbroji, kuća je do sada čak 20 dana bila bez gostiju, što je u proteklim sezonama bilo nezamislivo. Na to je moglo utjecati cijeli niz faktora, a pokraj cijena, ugostitelji smatraju da su danak uzeli i Europsko prvenstvo i Olimpijske igre, vjerujući da je ova godina tek iznimna. DW