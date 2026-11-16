Više mu se ne vrti
Izvanredan poremećaj klime: Polarni vorteks se raspao ranije nego ikad prije
Rani poremećaj polarnog vorteksa i preokret zapadnih vjetrova iznad Sjevernog pola. najraniji od 1958. godine. zbunili su meteorologe. Iako ovaj fenomen može donijeti prodore hladnog zraka, snijeg i sušnije uvjete u dijelove Europe i Sjeverne Amerike, znanstvenici naglašavaju da to nužno ne znači automatski iznimno hladnu zimu. Utjecaj klimatskih promjena na ove procese još uvijek je predmet znanstvenih rasprava. Jutarnji