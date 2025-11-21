Rani kolaps polarnog vrtloga najavljuje hladniji i snježniji prosinac 2025. - Monitor.hr
Danas (20:00)

Ukratko, ova će zima biti kao nekad

Rani kolaps polarnog vrtloga najavljuje hladniji i snježniji prosinac 2025.

znenadno stratosfersko zagrijavanje izazvalo je jedan od najranijih kolapsa polarnog vrtloga u 70 godina, što bi moglo donijeti znatno hladniji i snježniji prosinac 2025. Hladni arktički zrak već početkom mjeseca spuštat će se prema SAD-u i Kanadi, gdje se očekuju temperature 2–6 °C ispod prosjeka i povećana šansa za bijeli Božić. Europa bi najprije mogla imati topliji početak mjeseca, no od druge polovice prosinca raste vjerojatnost prodora hladnog zraka i snijega, osobito u sjevernim, središnjim i istočnim područjima. Večernji


