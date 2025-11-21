Ukratko, ova će zima biti kao nekad

Radi se o uobičajenom strujanju zraka u stratosferi koji će utjecati na zimsko vrijeme. To je ciklonalni vrtlog hladnog zraka, vrti se od zapada k istoku i stvoren je razlikom temperature tropskih i polarnih krajeva te rotacijom Zemlje. Ako taj mega vrtlog u visini pukne, tj. prolije se iz skoro kružne u dipolnu ili kompliciraniju strukturu, onda se stvaraju džepovi, komadići tog polarnog vrtloga, kao krpice koje ne znaju kuda da krenu. Jedni nose topliji zrak na sjever, a drugi nose hladan i vlažan zrak na jug. Negdje će na sjevernoj hemisferi zbog toga ove zime biti neuobičajeno hladno, a negdje pretoplo. Index, N1