Nekretninski Robin Hoodovi
Izvlaštenje stanova u Berlinu: Ljevica želi oduzeti nekretnine korporacijama
Nakon pobjede stranke Die Linke na izborima u Berlinu, započeli su koalicijski pregovori o planu preuzimanja oko 160.000 privatnih stanova (ponajviše tvrtke Vonovia) u javno vlasništvo, uz naknadu ograničenu na 16 milijardi eura. Iako se zagovornici pozivaju na ustavnu odredbu o “podruštvljavanju” i referendum iz 2021. godine, plan se suočava s oštrim otporom ulagača, najavom savezne zabrane kancelara Friedricha Merza te ozbiljnim pravnim i financijskim preprekama na Saveznom ustavnom sudu. Ekonomisti ističu da mjera neće sagraditi nove stanove niti riješiti stambenu krizu. Jutarnji prenosi The Economist