Ne pušta ih se na radijima, ali ih se sluša

Sva sreća da nova generacije ne sluša muziku gledajući odakle dolazi već isključivo je li dobra i sviđa li im se. Isključivo po osobnom ukusu. Za razliku od većine urednika po hrvatskim medijima koji će prvo provjeriti da nije slučajno izvođač iz Srbije. Jer…. Prosječni konzumenti muzike u Hrvatskoj, koji slušaju svoju lokalnu radio stanicu, ili pak neku s nacionalnom koncesijom, u pravilu nemaju pojma što se događa na muzičkoj sceni u Hrvatskoj, a kamo li u regiji, odnosno kod naših susjeda. Za razliku od naših susjeda koji uredno emitiraju pjesme hrvatskih izvođača poput Hladnog piva, TBF-a, Gibonnija, grupe Film, Haustora, Darka Rundeka itd. zbog čega brojni hrvatski muzičari i nastupaju širom regije. Osim što novi, mladi izvođači teško dolaze do izražaja, muzičari iz regije gotovo nikada ne uspijevaju dobiti pažnju u hrvatskim medijima. Pa čak i kada je u pitanju slovenska grupa Joker Out koja je nakon što je predstavljala Sloveniju na Eurosongu 2023. godine doslovce osvojila Europu. Dakako da je još gora situacija kada govorimo o muzičarima iz Srbije jer u Hrvatskoj rat još uvijek traje i nema popuštanja „neprijateljima“, niti im treba dati prostora u medijima. Bez obzira na to što brojni srpski izvođači pune klubove i dvorane u Hrvatskoj jer ih publika jednostavno voli i želi… Dubravko Jagatić za Muziku.