Nešto tiši operativac

Potpredsjednik SDP-a, gradonačelnik Koprivnice u trećem mandatu i novoimenovani povjerenik stranke za Split za Nacional opovrgava glasine da namjerava postati novim predsjednikom stranke i govori kako će se SDP pripremati za sljedeće parlamentarne izbore. Izbore je osvojio u prvom krugu s čak 71 posto podrške. Komentirao je izbore, opovrgnuo želju da postane predsjednik SDP-a. Ne možemo očekivati pobjedu na parlamentarnim izborima ako je ne možemo izboriti u četiri najveća hrvatska grada. Ne želim zvučati bahato, ali ako nešto znam, a to pokazuju rezultati u Koprivnici, to je kako treba raditi da se pobjeđuje na izborima. To bih želio implementirati u splitsku organizaciju… Inače, kao zastupnik u Saboru Jakšić bi mogao postati potpredsjednikom zakonodavne institucije gdje bi zamijenio Peđu Grbina, što bi ga učinilo najmoćnijim oporbenim političarom u zemlji. Danica