Klima i oseka

Bilo je potrebno 400.000 NASA-inih ljudi i suradnika da bi Neil Armstrong i Buzz Aldrin sletjeli na Mjesec, a samo jedan čovjek da bi se raširilo ideju da je slijetanje bila prevara – on je Bill Kaysing, a 1976. objavio je pamflet ‘We Never Went to the Moon: America’s Thirty Billion Dollar Swindle’ potkrijepljen lošim fotokopijama i suludim teorijama, kojima dan-danas neki vjeruju. Guardian je raspravio o ovome – poslušajte ovdje. List piše i kako su fotografije Aldrina i Armstronga na Mjesecu umjetnička remek-djela.