LEGO u svemirskoj misiji

U školi se uči da postoje samo dva tekuća kemijska elementa, naravno na sobnoj temperaturi: prvi je metal (živa), a drugi nemetal, halogeni element brom. No o svemu se dade diskutirati, pa i o tako „očitim“ činjenicama, naime da su brom i živa tekućine, a svi drugi elementi nisu. No postoji još jedan element koji je tekuć ili – bolje rečeno – nitko ne zna pravo reći je li tekuć ili nije. Kako to? Riječ je o galiju čije je talište na samo 30 stupnjeva. Još niže talište ima njegova eutektička smjesa s indijem, EGaIn. I evo ideje: upotrijebiti tu smjesu, tu leguru kao materijal za 3D ispis. U zakiseljenu vodu se dodaju čestice bakra promjera između 10 i 25 μm, zatim tekući metal (EGaIn) te se na kraju sve dobro izmiješa mikserom. Zahvaljujući neobičnom svojstvu novog materijala znanstvenici su uspjeli napraviti predmete koji promjenom temperature mijenjaju oblik, umjetne zvjezdače i pauke. No to nije za igru: nova će tehnologija naći primjenu u tehnici, prije svega u proizvodnji svjetlećih dioda (LED), Nenad Raos za Bug.