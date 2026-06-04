Močvara, ali ne klub
Jarun u raljama lopoča: Veslači očajni, gradonačelnik krivi desetljeća nemara
Zbog administrativnih problema strojevi za čišćenje kasne, pa je realizacija treninga pala ispod 50 posto. Dok dio građana smatra da lopočima ovdje nije mjesto jer je riječ o sportskom terenu, drugi situaciju ne vide kao dramatičnu. Gradonačelnik Tomislav Tomašević ističe kako jezero nikada nije odmuljivano u posljednja četiri desetljeća te najavljuje rješavanje problema u suradnji s Hrvatskim vodama, pazeći da se Jarun pritom ne zatvori. Index