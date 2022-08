Bolnički sustav nije sredina za slobodne intelektualce s izraženom empatijom

Huškanjem i homogeniziranjem nezadovoljnih masa protiv zamišljenih neprijatelja skreće se pažnja s osnovnog uzroka ovoga stanja, a to je neoliberalni kapitalistički sustav koji guši svaku mogućnost poboljšanja životnih uvjeta, govori specijalist neurologije, psihoanalitičar i član Radničke fronte. S obzirom na to da je medicinska profesija postala rizično zanimanje i to ne samo sada, smatram da je važno za sve medicinsko osoblje uvesti institut službene osobe. Službena osoba drugačije se tretira pred zakonom pa bi ovakve prijetnje, a pogotovo fizičko nasilje, bili kažnjavani drakonski, slično napadu na policajca. Ipak, s obzirom na nekonzistentno ponašanje Stožera do sada, ne vjerujem da bi se takva mjera dosljedno provodila, ali bismo barem imali zalog za budućnost ako na vlast dođe kakva progresivnija opcija. Anton Glasnović u intervjuu za Novosti.