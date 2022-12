Auggiejeva božićna priča

Radnja filma prati živote nekoliko likova koji su povezani ili će to tek postati putem male bruklinške prodavaonice cigara koju vodi Auggie (tumači ga briljantni Harvey Keitel). To bi bio ultrakratki sinopsis priče koju potpisuje genijalni Paul Auster, a koju je maestralno režirao dotad ne baš poznati Honkožanin Wayne Wang. Uz vrhunski glumački ansambl (uz Keitela tu su i William Hurt, Forest Whitaker, Stockard Channing, Harold Perrineau, Jared Harris, Ashley Judd), Wang nije imao baš težak zadatak. Zamršeni obiteljski i ljubavni odnosi, suočavanje s duhovima prošlosti, čista uživancija u razgovoru dvojice prijatelja u dimu cigara i cigareta, djelići su nezaboravne filmske štorije o običnim ljudima. Auggievo prepričavanje odlaska na božićni ručak nepoznatoj slijepoj starici (kojoj će nešto kasnije ukrasti kameru) dok u pozadini dušu para promukli Tom Waits s nezaboravnom “Innocent When You Dream“, čini ”Dim” filmom koji vam i danas s lakoćom izvlači široki osmijeh na lice. Kinozona