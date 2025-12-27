Studija s Harvarda: češća ejakulacija može značajno smanjiti rizik od raka prostate - Monitor.hr
Danas (14:00)

Propisao liječnik, partnerice odobrile

Studija s Harvarda: češća ejakulacija može značajno smanjiti rizik od raka prostate

Statistike pokazuju da se šest od deset slučajeva dijagnosticira kod muškaraca starijih od 65 godina, a rak prostate drugi je vodeći uzrok smrti od raka kod muškaraca, odmah iza raka pluća. Studije su pokazale da učestala ejakulacija može smanjiti izglede za razvoj bolesti. Jedno istraživanje ističe da 21 orgazam mjesečno smanjuje rizik od raka prostate za nevjerojatnih 20 posto. Index


Slične vijesti

15.05.2015. (15:52)

Rak diskriminira

Veći rizik od tumora prostate imaju homoseksualci te djevci

Muškarci koji su spavali s više od 20 žena imaju 28 posto manji rizik od nastanka raka prostate, otkrio je tim znanstvenika sa Sveučilišta u Montrealu i INRS Instituta Armand-Frappier. Smanjene su i šanse za razvoj agresivne vrste raka u usporedbi s onima koji su se seksali samo s jednom ženom, vjerojatno zbog otpornosti koja nastaje jačanjem imuniteta na taj način. Ali, ova teorija ne vrijedi za homoseksualce. Kod njih je šansa za rak prostate udvostručena ako imaju više od 20 partnera i pet puta veća za dobivanje agresivnog tipa karcinoma. “Moguće je da analni seks rezultira fizičkom traumom prostate” rekao je jedan od znanstvenika. Studija nema dobre vijesti ni za djevce jer oni dvostruko češće dobivaju rak prostate od seksualno aktivnih muškaraca. 24sata