Propisao liječnik, partnerice odobrile

Studija s Harvarda: češća ejakulacija može značajno smanjiti rizik od raka prostate
Statistike pokazuju da se šest od deset slučajeva dijagnosticira kod muškaraca starijih od 65 godina, a rak prostate drugi je vodeći uzrok smrti od raka kod muškaraca, odmah iza raka pluća. Studije su pokazale da učestala ejakulacija može smanjiti izglede za razvoj bolesti. Jedno istraživanje ističe da 21 orgazam mjesečno smanjuje rizik od raka prostate za nevjerojatnih 20 posto.