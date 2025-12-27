Propisao liječnik, partnerice odobrile

Muškarci koji su spavali s više od 20 žena imaju 28 posto manji rizik od nastanka raka prostate, otkrio je tim znanstvenika sa Sveučilišta u Montrealu i INRS Instituta Armand-Frappier. Smanjene su i šanse za razvoj agresivne vrste raka u usporedbi s onima koji su se seksali samo s jednom ženom, vjerojatno zbog otpornosti koja nastaje jačanjem imuniteta na taj način. Ali, ova teorija ne vrijedi za homoseksualce. Kod njih je šansa za rak prostate udvostručena ako imaju više od 20 partnera i pet puta veća za dobivanje agresivnog tipa karcinoma. “Moguće je da analni seks rezultira fizičkom traumom prostate” rekao je jedan od znanstvenika. Studija nema dobre vijesti ni za djevce jer oni dvostruko češće dobivaju rak prostate od seksualno aktivnih muškaraca. 24sata