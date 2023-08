Što se bijeli u gori zelenoj?

U gustoj, sjevernoj gvatemalskoj prašumi, kolosalno kameno zdanje probija krošnju. Iz zraka čini se kao da je neobičan, usamljeni vulkan pronašao svoj dom usred lišća. Ipak, ova građevina predstavlja nešto mnogo izvanrednije – to je jedna od najvećih svjetskih piramida, smještena u takozvanom “zaboravljenom gradu Maja” El Miradoru. La Danta se uzdiže do impresivna 72 metra, s ukupnim volumenom većim od 2.800,000 kubnih metara i ubraja se među najveće piramide na svijetu. Ogromnost ovog arhitektonskog čuda upućuje na golemi napor potreban za njegovo stvaranje. El Mirador je veliko pretkolumbovsko srednje i kasno pretklasično naselje Maja, smješteno na sjeveru modernog departmana El Petén u Gvatemali, a procjenjuje se da je bilo naseljeno od 6 st. pr. n.e. pa sve do 9. stoljeća kad je napušteno. Kozmos