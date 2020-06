Kina je turistima zabranila pristup baznom logoru sa svoje, sjeverne strane Everesta, kao posljednje rješenje problema sve veće količine smeća pod planinom. Ovo znači da će turistima biti dopušteno ići do samostana Rongbuk – koji je na blizu 5.000 metara nadmorske visine a i otamo se Everest dobro vidi (slika gore) – dok će pod Čomolongmu smjeti samo alpinisti s posebnim dozvolama, kojih će Kina izdavati tek 300 godišnje. Inače, 2015. godine bazni logor s kineske strane, do kojeg se može doći autom, posjetilo je 40.000 trekera, a bazni logor s južne, nepalske strane Everesta, do kojeg se pješači dva tjedna, 45.000 ljudi. BBC…