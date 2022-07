I u glazbenoj mu karijeri zvijezda pada

Bez obzira na to kakvi su vaši osjećaji prema Deppu i smatrate li da je žrtva ili nasilnik u mučnom odnosu s Heard, oko jedne stvari ne bi trebalo biti dvojbe, a to je da je album “18” toliko loš da bi se Johnnyju i samo zbog njega trebalo suditi. Naslov “18” prilično je glup izbor za album, ali ni približno glup kao ploča sama. Glup je i crtež na naslovnici koji bi valjda trebao prikazivati potpisani dvojac s 18 godina, premda je Beck skoro upravo toliko stariji od Deppa, no najgluplje je ono što čujemo, i to iz više razloga. Prvi razlog je promašeni odabir materijala, pa ploča tako donosi obrade koje sežu od post punk/industrial mračnjaka Killing Joke do nježnih poglavlja iz pjesmarice Beach Boysa te od Marvina Gayea do The Velvet Undergrounda. Ako već Depp nije kvalitetan autor, boljim izborom obrada moglo se od ove ploče pokušati stvoriti nešto suvislo, no čini se kako je svaki korak u ovom projektu pošao po zlu, a nije ga uspio spasiti ni Jeff Beck koji tijekom cijele ploče kao da sabotira vlastiti talent. Ravno do dna