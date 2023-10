Fensi jurilice

Kineski automobili sve snažnije kreću na europsko tržište pa iznimka nije ni Hrvatska. Dizajnom posve pariraju europskim modelima, no istu razinu opremljenosti i motorizacije nude po nižim cijenama. Primjerice, Forthing, jedan od ova dva noviteta, stoji 29.990 eura, piše Večernji list. Novi igrač u gradu za tu cijenu podrazumijeva sportski SUV C segmenta pokretan benzinskim motorom. Drugi novitet je Seres 5, premium sportski e-SUV. Uz već dostupan Seres 3 SUV model električnog osobnog vozila predstavljenog hrvatskom tržištu prošle godine, stigao je i novitet, 471 cm dug premium sportski SUV Seres 5, vrhunski opremljen i iznimno snažan s dometom do 500 km te ubrzanjem iz mirovanja do 100 km/h za četiri sekunde. Poslovni