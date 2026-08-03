Ne postoje sigurna vremena

“Područje umjetne inteligencije (AI) naglo se širi i stvorit će moćne alate koji zahtijevaju zakonsku regulativu i društvene norme”, upozorio je izvršni direktor američkog tehnološkog diva Nvidia Jensen Huang. Demokratski zastupnik iz Kalifornije u Zastupničkom domu Kongresa Ted Lieu, smatra da bi SAD trebao osnovati Saveznu agenciju za regulaciju umjetne inteligencije. U članku objavljenom u New York Timesu Lieu piše: “Zamislite svijet u kojem je autonomno oružje na ulicama, odluke o vašem životu donose sustavi umjetne inteligencije koji održavaju društvene predrasude, a hakeri koriste AI za pokretanje kibernetičkih napada. Ova distopijska budućnost možda zvuči kao znanstvena fantastika, ali istina je da bi bez odgovarajućih propisa za razvoj i primjenu AI mogla postati i stvarnost…. ” i zatim nastavlja: “Ovaj uvod nisam napisao ja, već ga je generirao ChatGPT, program dostupan na internetu.” Tportal