Ne postoje sigurna vremena

Jensen Huang poručuje: Sad je najbolje vrijeme za pokretanje biznisa - Monitor.hr
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Jensen Huang poručuje: Sad je najbolje vrijeme za pokretanje biznisa

Glavni izvršni direktor Nvidije Jensen Huang tvrdi da je ovo najbolje doba u povijesti za pokretanje tvrtke te poziva mlade poduzetnike da prestanu prekomjerno razmišljati i obuzdaju anksioznost. Iako priznaje da i sam konstantno osjeća strah od propasti tvrtke, Huang naglašava da osnivači ne moraju znati sve od prvog dana, već moraju biti spremni stalno učiti i prilagođavati se. Unatoč ekonomskim nesigurnostima, Amerikanci već slijede taj put – u prvoj polovici 2026. godine predan je rekordni 3,23 milijun prijava za pokretanje novih tvrtki. Fortune


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28.01.2023. (07:03)

Mač s dvije oštrice

Područje umjetne inteligencije se naglo širi, trebaju nam zakoni i društvene norme koji je to regulirati

Rep. Ted Lieu responds to being called an 'agent of China'

“Područje umjetne inteligencije (AI) naglo se širi i stvorit će moćne alate koji zahtijevaju zakonsku regulativu i društvene norme”, upozorio je izvršni direktor američkog tehnološkog diva Nvidia Jensen Huang. Demokratski zastupnik iz Kalifornije u Zastupničkom domu Kongresa Ted Lieu, smatra da bi SAD trebao osnovati Saveznu agenciju za regulaciju umjetne inteligencije. U članku objavljenom u New York Timesu Lieu piše: “Zamislite svijet u kojem je autonomno oružje na ulicama, odluke o vašem životu donose sustavi umjetne inteligencije koji održavaju društvene predrasude, a hakeri koriste AI za pokretanje kibernetičkih napada. Ova distopijska budućnost možda zvuči kao znanstvena fantastika, ali istina je da bi bez odgovarajućih propisa za razvoj i primjenu AI  mogla postati i stvarnost…. ” i zatim nastavlja: “Ovaj uvod nisam napisao ja, već ga je generirao ChatGPT, program dostupan na internetu.”  Tportal