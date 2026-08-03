Ne postoje sigurna vremena
Jensen Huang poručuje: Sad je najbolje vrijeme za pokretanje biznisa
Glavni izvršni direktor Nvidije Jensen Huang tvrdi da je ovo najbolje doba u povijesti za pokretanje tvrtke te poziva mlade poduzetnike da prestanu prekomjerno razmišljati i obuzdaju anksioznost. Iako priznaje da i sam konstantno osjeća strah od propasti tvrtke, Huang naglašava da osnivači ne moraju znati sve od prvog dana, već moraju biti spremni stalno učiti i prilagođavati se. Unatoč ekonomskim nesigurnostima, Amerikanci već slijede taj put – u prvoj polovici 2026. godine predan je rekordni 3,23 milijun prijava za pokretanje novih tvrtki. Fortune