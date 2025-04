Može i u 'Jalta, Jaltu'

“U Varaždinu je bila, potkraj 2014. priredba predizborne kampanje. Orkestar je odsvirao ‘Neka cijeli svijet…’, moju pjesmu, finale mjuzikla ‘Jalta, Jalta’, i to u aranžmanu iz predstave. A da nitko nije zatražio dozvolu. To nije u skladu s propisima i autorskim pravima. Treba tražiti i dobiti dozvolu. Ja sam bio protiv toga da se ta pjesma koristi u političke svrhe. I drugi su mi, davno ranije, tražili da baš tu pjesmu sviraju u kampanji, jer to jest svojevrsna Grgićeva i moja himna. Nudili su mi novac. Odbio sam. To je sve. Gospođa predsjednica me, nakon pobjede, pozvala na svečani prijem. Ja sam, naravno, došao na prijem. Đani Stipaničev tu pjesmu pjeva svagdje, ali ne na političkim skupovima”, kaže slavni skladatelj Alfi Kabiljo. Jutarnji