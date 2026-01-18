Imao je smisla. Neko vrijeme

Jergović: Erich von Däniken, varalica koji je doživio da svijet počne sličiti njegovu djelu - Monitor.hr
U svijetu nakon 1945. cvjetaju znanstvenofantastički žanrovi, rađa se nepregledna povijest budućnosti, započinje trka u Svemir i na Mjesec, koja se vodi između Amerike i Sovjetskog Saveza, a Erich von Däniken biva jedan od onih koji će za svako čudo naći zabavno i lakovjernoj publici blisko objašnjenje. Šarlatan dobrozvučećeg njemačkog imena i prezimena vješto se udjenuo negdje između Zapada i Istoka. Umio je konstruirati naizgled stvarne okolnosti za koje ne bi postojalo znanstveno objašnjenje, na način na koji to, recimo, često čine i vjerski fanatici i trgovci religijskim dogmama, ali ono što su oni pripisivali Bogu, Von Däniken pripisivao je malim zelenim, i njihovim veličanstvenim, našem umu nespoznatljivim civilizacijama. Na kraju, svima je to zgodno zvučalo, jer smo tad bili u ranoj, racionalističkoj fazi potrošačkog društva, kad su se, s jedne strane željezne zavjese, komunisti razumom borili protiv Boga, dok su s druge strane iste te zavjese kapitalisti istim tim razumom pokušavali nadvladati komuniste. I jednim, i drugim, izvanzemaljci Ericha von Dänikena mogli su biti samo od pomoći. Miljenko Jergović za svoj blog


Srijeda (22:00)

Netko nam je očito pomagao s piramidama

Umro Erich von Däniken, autor popularnoznanstvenih knjiga i najpoznatiji zagovornik teorije drevnih astronauta

Smrt Ericha von Dänikena zatvara poglavlje pop-kulture u kojem su piramide, megaliti i mitovi postali dokazi o posjetima izvanzemaljaca. Od bestselera Chariots of the Gods? iz 1968. stvorio je globalni žanr “alternativne povijesti”, temeljen na čuđenju, sugestiji i velikim pitanjima. Iako znanstveno osporavan, snažno je utjecao na kolektivnu maštu, UFO kulturu i način na koji se misterij konzumira kao zabava. Njegova ostavština više pripada kulturi nego znanosti, ali je potaknula generacije na znatiželju i daljnje istraživanje. Blaga & Misterije, Jutarnji