Mitovi i legende

Vakula je, za razliku od svojih prethodnika, šoumen. Nakon što je još kao vrlo mlad čovjek postao čuven po prognozi vremena, njegovu su popularnost krenuli koristiti u zabavnim i propagandnim programima. To mi se nije sviđalo. Meteorolozi su, kao i pulmolozi, ljudi od povjerenja. Kod njih se informiramo kako ćemo sutra disati. Od onoga što će nam oni reći ovisi naše raspoloženje. Oni određuju naše dnevne odluke: hoćemo li sutra na put, hoće li ovoga siječnja biti snijega, hoće li se na Baniji smrzavati ljudi… To nije za šalu i zabavu. Međutim, zabavljačka reputacija i talent Zoranu Vakuli nimalo nisu naškodili. Ne samo da mu se i dalje jednako vjeruje, nego će za većinu publike on biti čovjek koji nas je najdosljednije i najozbiljnije izvještavao o vremenu u kojem živimo. I kakva god nam bila 2022, opet će najvažnije biti da je sa srećom predišemo – piše Miljenko Jergović na blogu.