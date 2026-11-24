Stari roman, aktualna tema
Jergović: Roman ‘Let iznad kukavičjeg gnijezda’ Kena Keseyja utjecao na percepciju psihijatrije u društvu
Kesey, naime, nije zabavan ni vedar pisac. On nema šarm Miloša Formana, koji je kao gost iz starog svijeta umio stvarati i rekreirati mitove američkoga dvadesetog stoljeća. Kesey uopće nije mitotvorac. Za razliku od filma, koji je široka društvena priča, s jednim karizmatičnim glavnim likom, roman je intimna drama. Roman je pripovijest o čovjekovoj zarobljenosti unutar uloge koju su mu drugi namijenili. Zli sustav, strašna upraviteljica, okrutni gospodari standarda društvene normalnosti. Što uopće znači biti normalan? To je temeljno pitanje romana, koje se pred čitatelja opsesivno postavlja od prve do posljednje stranice “Leta iznad kukavičjeg gnijezda”. Priča nema happyend, to već znate i ako ste samo gledali film. Stvar završi katastrofalno loše i zlokobno. Kraj Keseyjeva romana i konac Formanova filma razlikuju se, ali oba su dvije strane istog, najstrašnijeg svršetka našeg dvadesetog stoljeća. Ili sad već dvadeset i prvog. Miljenko Jergović za Večernji