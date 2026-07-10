Ako se i ne praviš ludim, oni te naprave

Roman Kena Keseyja iz 1962. godine kultni je klasik šezdesetih i temeljno djelo antiautoritarnog pokreta koje je najavilo kontrakulturu tog vremena. Radnja prati pobunu u psihijatrijskoj bolnici koju predvodi buntovni kockar McMurphy. On se donkihotovski sukobljava s hladnom Glavnom sestrom, utjelovljenjem nehumanog Sustava. Priču iz perspektive plemenitog “divljaka”, Poglavice Bromdena, karakterizira tragikomični i slobodoumni duh. Djelo slavi individualizam i pravo na različitost, a doživjelo je i legendarnu filmsku ekranizaciju Miloša Formana s Jackom Nicholsonom, nagrađenu s pet Oscara. Forman, potaknut vlastitim iskustvom s represivnim režimima, u filmu naglašava temu institucionalne tiranije, ali mijenja perspektivu pripovijedanja u objektivniji vizualni stil. I danas ostaje ključno djelo o individualizmu, konformizmu i borbi protiv birokratskog ugnjetavanja. Moderna vremena, EBSCO

U jednoj recenziji kritiziraju prikaz glavnog lika kao luđaka u filmu, budući da je u romanu samo prkosan i drzak. Ključni element je nepouzdani pripovjedač, Poglavica Bromden, čije halucinacije i paranoja o “Kombajnu” tjeraju čitatelja da se zapita koliko je od prikazanog junaštva i zla uopće stvarno, što djelu daje dodatnu dubinu.

da se zapita koliko je od prikazanog junaštva i zla uopće stvarno, što djelu daje dodatnu dubinu. Roman sadrži oštru kritiku poslijeratnog američkog društva i psihijatrijskih ustanova koje, pod krinkom terapije i modernizacije, oduzimaju ljudima autonomiju i “psihički ih kastriraju” (Quillette)

i modernizacije, oduzimaju ljudima autonomiju i “psihički ih kastriraju” (Quillette) Premda se u prikazu otpora osjećaju tragovi seksizma i rasizma, knjiga zapravo nosi snažnu poruku žaljenja onih ljudi koje je društveni sustav uništio (Medium)