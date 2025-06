Grunge praznik

Osim što su bili odlični vokali, Kurt Cobain i Layne Staley bili su i veliki buntovnici. Radioaktivni komarac se prisjetio dvije anegdote vezane uz njih: Kada je Staley na svirci Alice in Chains pozvao na pozornicu skinheada koji je udarao ljude u publici kako bi ga sam udario, na oduševljenje prisutnih, a tu je i zgoda kada je Cobain, revoltiran zato što je publika gađala njihovu predgrupu na jednom koncertu, jedan ženski bend blatom i smećem, odlučio da svako malo odsviraju uvod u “Smells Like Teen Spirit” kako bi se publika uzbudila, a onda da naglo promijene pjesmu. Do kraja koncerta je nijednom nisu odsvirali. Gadi mi se apatija moje generacije. Gadi mi se šta sve dozvoljavamo da prolazi, koliki smo beskičmenjaci i letargični. Gadi mi se što nitko ne ustaje protiv očigledne nepravde…