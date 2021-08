Recimo, naša zabrinutost za braću Zainullaha Ibrahimija trebala bi biti ravna našoj brizi za svakoga hrvatskog državljanina u Afganistanu. Pa još mnogo veća. Naime, dok su se hrvatski državljani, vjerojatno, tamo zatekli svojom voljom, Zainullahova braća su u Kabulu, jer su im naše vlasti u ime svakoga od nas dale riječ da će štititi njihovu slobodu, ravnopravnost, ljudska prava, kino, diskoklub i stripove. Povjerovali su nama, a ne talibanima. To su učinili ne zato što su se uplašili naših aviona i tenkova, niti sile kojom smo u Afganistanu raspolagali, nego zato što im se učinilo da smo ljudi čistih ruku i lica, koji su u sve ovo uložili svoju čast. I doista, ako ministar Božinović – koji je, ako me sjećanje ne vara, u nekoj od prethodnih svojih dužnosničkih inkarnacija također letao zrakomlatima po Afganistanu – ozbiljno shvaća javno obznanjenu prisegu za postajanje Hrvatom, i ako je ozbiljno shvaćamo svi mi, onda bi pred živim Zainullahom Ibrahimijem, kao i pred svakim Afganistancem koji je bježeći od talibana dobjegao do Hrvatske, bili dužni objasniti na što zapravo mislimo kad govorimo o časti u Hrvata. Ili da se bez puno riječi pobrinemo za Zainullaha i njegovu braću. Piše Miljenko Jergović