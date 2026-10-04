Otac Harryja Holea i drugih detektivskih priča
Jo Nesbø gostovao kod Stankovića: O inspiraciji, novcu, umjetnoj inteligenciji i neobičnim počecima u Hrvatskoj
Poznati norveški pisac Jo Nesbø otkrio je kako je kao sedamnaestogodišnjak završio u Hrvatskoj, gdje mu je šef lokalne banke izašavši gol na balkon, pomogao da unovči putničke čekove. Govorio je o svojoj karijeri, osnivanju humanitarne fondacije, sjećanjima iz vojske i strahu od Rusa. Osvrnuo se na globalni uspjeh svojih kriminalističkih romana te izrazio optimizam oko budućnosti ljudske kreativnosti, istaknuvši da umjetna inteligencija možda može pisati tehnički bolje, ali da čitatelji i dalje najviše cijene istinsku ljudsku povezanost. HRT