Otac Harryja Holea i drugih detektivskih priča

Triler Snjegović, snimljen prema istoimenom romanu norveškog pisca Joa Nesbøa, u kina stiže 12. listopada. Režiju potpisuje Tomas Alfredson, koji je ime stekao zahvaljujući filmovima Dečko, dama, kralj, špijun i Let the Right One In.

Dolaskom jeseni u Oslo se vraća strah od misterioznih ubojstava koja se ponavljaju svake zime proteklog desetljeća. Krvavi tragovi i jezivi snjegovići potpis su ubojice. Istragu slučaja preuzima detektiv Harry Hole, te uz pomoć ambiciozne mlade kolegice pokušava stati na kraj ubojstvima.

U Snjegoviću detektiva Holea utjelovljuje Michael Fassbender, a njegovu suradnicu tumači Rebecca Ferguson publici poznata iz filmova Nemoguća misija, Život i Djevojka u vlaku. U filmu se pojavljuje i Charlotte Gainsbourg te J.K. Simmons. Radnja je u potpunosti snimana u Norveškoj – u Oslu, Bergenu i na području Rjukana – tijekom oštre skandinavske zime.

ZANIMLJIVOSTI

• Nesbø kaže kako često započinje pisati roman kad u glavi ima samo jednu vizualnu scenu, a prva ideja o Snjegoviću bila je ujedno i početak romana. Pred obiteljskom kućom pojavio se snjegović, za kojeg nitko nije znao tko ga je napravio

• Film je trebao snimati Martin Scorsese, ali je film na kraju preuzeo švedski redatelj Tomas Alfredson, dok je Scorsese ostao u timu kao izvršni producent.

• Michael Fassbender je počeo sa snimanjem ovog filma samo dva dana nakon što je završio snimanje Assassin’s Creeda

• Osim što je autor originalne priče, Jo Nesbø je u u ovom filmu ostvario i cameo ulogu

• Prva ‘’reklama” za film bio je neslužbeni poster kreiran od strane anonimnog studenta filma, koji je neko vrijeme kružio internetom