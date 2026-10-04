Jo Nesbø gostovao kod Stankovića: O inspiraciji, novcu, umjetnoj inteligenciji i neobičnim počecima u Hrvatskoj - Monitor.hr
Nedjelja (22:00)

Otac Harryja Holea i drugih detektivskih priča

Jo Nesbø gostovao kod Stankovića: O inspiraciji, novcu, umjetnoj inteligenciji i neobičnim počecima u Hrvatskoj

Poznati norveški pisac Jo Nesbø otkrio je kako je kao sedamnaestogodišnjak završio u Hrvatskoj, gdje mu je šef lokalne banke izašavši gol na balkon, pomogao da unovči putničke čekove. Govorio je o svojoj karijeri, osnivanju humanitarne fondacije, sjećanjima iz vojske i strahu od Rusa. Osvrnuo se na globalni uspjeh svojih kriminalističkih romana te izrazio optimizam oko budućnosti ljudske kreativnosti, istaknuvši da umjetna inteligencija možda može pisati tehnički bolje, ali da čitatelji i dalje najviše cijene istinsku ljudsku povezanost. HRT


Slične vijesti

08.05.2022. (13:00)

Otac Harryja Holea

Jo Nesbø u Zagrebu otkrio kako piše, kamo se penje i koji stadion je ružan, ali “ima veliku osobnost”

“Problem s komercijalnim uspjehom je taj što vas može iskvariti – uvijek postoji opasnost da prestanete pisati književnost i počnete pisati nešto što se nadate da će zadovoljiti vaše čitatelje”, rekao je Nesbø. No, iako pisac ne piše za sebe nego za svoje čitatelje, on im on ne mora nužno pokušavati dati ono što oni žele, nego ono što on misli da im treba. (…) Sve dok postojite samo vi i priča, ta je priča stvarna. Čim netko ima mišljenje o tome što pišete, to postaje knjiga – ja nastojim taj trenutak odgoditi dokle god mogu”, kaže Nesbø. Novi list

05.10.2017. (13:46)

Triler ‘Snjegović’ od 12. listopada u kinima

Triler Snjegović, snimljen prema istoimenom romanu norveškog pisca Joa Nesbøa, u kina stiže 12. listopada. Režiju potpisuje Tomas Alfredson, koji je ime stekao zahvaljujući filmovima Dečko, dama, kralj, špijun i Let the Right One In.

Dolaskom jeseni u Oslo se vraća strah od misterioznih ubojstava koja se ponavljaju svake zime proteklog desetljeća. Krvavi tragovi i jezivi snjegovići potpis su ubojice. Istragu slučaja preuzima detektiv Harry Hole, te uz pomoć ambiciozne mlade kolegice pokušava stati na kraj ubojstvima.

U Snjegoviću detektiva Holea utjelovljuje Michael Fassbender, a njegovu suradnicu tumači Rebecca Ferguson publici poznata iz filmova Nemoguća misija, Život i Djevojka u vlaku. U filmu se pojavljuje i Charlotte Gainsbourg te J.K. Simmons. Radnja je u potpunosti snimana u Norveškoj – u Oslu, Bergenu i na području Rjukana – tijekom oštre skandinavske zime.

ZANIMLJIVOSTI
• Nesbø kaže kako često započinje pisati roman kad u glavi ima samo jednu vizualnu scenu, a prva ideja o Snjegoviću bila je ujedno i početak romana. Pred obiteljskom kućom pojavio se snjegović, za kojeg nitko nije znao tko ga je napravio
• Film je trebao snimati Martin Scorsese, ali je film na kraju preuzeo švedski redatelj Tomas Alfredson, dok je Scorsese ostao u timu kao izvršni producent.
• Michael Fassbender je počeo sa snimanjem ovog filma samo dva dana nakon što je završio snimanje Assassin’s Creeda
• Osim što je autor originalne priče, Jo Nesbø je u u ovom filmu ostvario i cameo ulogu
• Prva ‘’reklama” za film bio je neslužbeni poster kreiran od strane anonimnog studenta filma, koji je neko vrijeme kružio internetom