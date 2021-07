Radovi na pelješkom mostu bit će gotovi najkasnije do kraja sljedeće godine pa bi sami most mogao biti pušten u promet u prvom mjesecu 2022., ali pristupne ceste tad još neće biti gotove pa će se izgraditi čvor Brijesta preko kojeg bi se most spojio na postojeću cestu na Pelješcu. Za to vrijeme teretna vozila će i dalje ići preko Neuma jer su postojeće ceste preko Pelješca strme i uske, dok će most biti otvoren za osobna i dostavna vozila te autobuse. Večernji