Velimir Šonje u novoj kolumni za Ekonomski lab prepričava iskustva svog španjolskog prijatelja Juana, koji smatra da u Hrvatskoj ne bismo trebali brinuti zbog masovnog iseljavanja mladih u potrazi za boljim životom. To traje oko pet do šest godina, a onda se stvari uravnoteže, kaže on poučen primjerom svoje zemlje i Portugala, koji su to prošli. Do neke nove krize.