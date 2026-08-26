Kožne jakne na 30 u hladu

Rob Halford proslavio je 75 sinoć u pulskoj Areni. Rođen 25. kolovoza 1951. u Sutton Coldfieldu, kod Birminghama. Prije nego što je ijedan Priest kročio na stage, iz zvučnika je krenula War Pigs. Setlista je uglavnom onakva kakva je bila cijelu turneju, uz jedan detalj koji vrijedi zabilježiti: No Surrender, koju na ovoj turneji dotad nisu svirali. To je bio debi pjesme na Faithkeepers turneji. Za bis je Halford dojahao svojim legendarnim Harleyjem na pozornicu – jer kako bi drukčije – i zakovao Hell Bent for Leather i Living After Midnight. Kao predgrupa nastupio je Jelusick, bend Dine Jelusića koji nije prošao nezapaženo. Usput, ovo je bila zadnja ovogodišnja Pula. Kraj sezone u Areni. Muzika