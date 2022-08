Gotovo je nemoguće dobiti kredit ili prodati nekretninu bez većeg gubitka

Ljudi koji ne žele znati da je nekome teško ili da netko pati reći će da se rat vodi iz interesa. Reći će da su se oko nečega nejasnog sukobili jedni i drugi, ili da to Zapad provocira Rusiju, ili da to Zapad u Ukrajini vodi rat protiv Rusije… Koješta će još reći, jednako glupo, dosadno, ispunjeno različitim teorijama zavjere i posve nezainteresirano za to da u Ukrajini umiru ljudi i da je, bez obzira na sve teorije, Rusija napala Ukrajinu, a Vladimir Putin otkazao Ukrajincima pravo da budu Ukrajinci. Je li Zapadu već dosadio rat u Ukrajini? Traži li Zapad mogućnost da za tu stvar izgubi svaki interes? Samo da riješi svoje energetske probleme, i gotovo. O tome govori sljedeći moj tekst, najavljuje ga Miljenko Jergović na fejsu. Još jedan dobar.