Bilježim u tekicu

Projekcijom filma “DJ Ahmet” makedonskog režisera Georgija Unkovskog, u ponedjeljak u Zagrebu počinje Zagreb Film Festival, najatraktivniji od igrano-filmskih festivala koje donosi zagrebačka filmska sezona. Kao i svake godine, i ove će godine ZFF u službenom programu prikazivati prve i druge filmove novih ili mladih redatelja koji će se boriti za službene festivalske nagrade.

DJ AHMET (režija: Georgi M. Unkovski, Makedonija) Nije slučajno što je festivalska direkcija za film otvaranja odabrala upravo tu romantičnu komediju makedonskog zakasnjelog debitanta, jer film Georgija Unkovskog spada u onu vrstu filmova s kojima ne možete pogriješiti: jednako će ih voljeti i festivali i raja.

