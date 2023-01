Novi saveznik?

Južnoafrička Republika, Kina i Rusija provest će idući mjesec zajedničke pomorske vojne vježbe u akvatoriju Indijskog oceana, u provinciji KwaZulu-Natal, javlja južnoafrički portal Defence Web. Bit će to drugi zajednički manevar triju država. Posljednji je bio 2019., kod rta Dobre nade. Rusija će sudjelovati simbolično, samo s dva ratna broda. Vojne vježbe pod nazivom “Mosi” održat će se od 17. do 26. veljače, a središte manevra bit će u južnoafričkoj luci Durban. Zbog sudjelovanja Rusije vlada Južnoafričke Republike našla se na udaru kritika oporbe. Kobus Maré iz Demokratske alijanse napao je Vladu da se pozivanjem Rusije na vojne vježbe JAR svrstava na jednu stranu te da to nije politika neutralnosti u koju se Pretoria zaklinje kada se radi o ratu u Ukrajini. Iz Vlade poručuju: “JAR, kao i svaka druga neovisna država, ima pravo samostalno voditi svoju vanjsku politiku u okvirima vlastitih diplomatskih i nacionalnih interesa”. Jutarnji