Novi Amsterdam

Majka i kći naslikane na jednoj od njujorških ulica među djelima su kojima se Stipan Tadić u njujorškoj galeriji Fuentes predstavlja samostalnom izložbom “Metropolis 36 – 36 Views of New York”, koja traje do 5. rujna. Neki su od naziva “Poe Cottage – Kingsbridge”,” Little Italy Bronx”, “7th Av”, “Grand Street”, “Greenwood Cemetery – 9 Av”, “Smoker – 20 Av”, “Bodega Cat – 50 St”. Nazivi nisu nasumični. Tadić je, naime, odabrao jednu od linija željeznice i naslikao svaku stanicu. To je njegova posveta New Yorku. Odabrao je liniju D jer vodi od Bronxa do Coney Islanda, jer je to put koji su prešli Warriorsi u kultnom filmu Waltera Hilla “Ratnici podzemlja” iz 1979. godine. Svaka od 36 slika predstavlja kvart i okolicu, jednu od stanica na toj liniji podzemne željeznice, kojom se i sam često vozio. Jutarnji