Stan bez gazde, ali s pričuvom i partijanerima

Država posjeduje tisuće stanova, no mnogi su zapušteni, što ugrožava ostale suvlasnike. Novi Zakon o upravljanju i održavanju zgrada propisuje da svi suvlasnici solidarno odgovaraju za štetu, ali ne rješava problem donošenja odluka – kvalificirana većina je teško dostižna, posebno kad država ignorira sastanke. Rješenje bi moglo biti donošenje odluka samo temeljem prisutnih suvlasnika ili obvezujuće intervencije komunalnih redara. No, dok se to ne riješi, vlasnici snose teret i tuđeg nemara. Lider