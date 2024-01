Mobilno djetinjstvo

Iako djeca često s nestrpljenjem iščekuju svoj prvi mobitel, stručnjaci upozoravaju roditelje na potencijalne rizike preranog uvođenja pametnih telefona. Američki pokret “Čekaj do osmog” potiče roditelje da odgode darivanje mobitela djeci sve do osmog razreda. Kako mobiteli danas uvijek idu “ruku pod ruku” s društvenim mrežama, stručnjaci ističu da je 13 godina prerano za društvene mreže te savjetuje roditelje da odgode pridruživanje online platformama barem do 16. godine. Istraživanja pokazuju da pametni telefoni mogu utjecati na sigurnost djece, izlažući ih digitalnim ovisnostima, online maltretiranju i nedostatku sna. U današnje vrijeme, odluka o prvom mobitelu postaje ključna za budući mentalni i socijalni razvoj djeteta. (Index)