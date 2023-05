"Danas se patrijarhat brani argumentima koji zvuče feministički, ali su oteti i korišteni za obranu patrijarhalnih i kapitalističkih institucija

O tzv. pravu na roditeljstvo, surogatstvu i srodnim temama u svojoj novoj knjizi „On the Meaning of Sex: Thoughts about the New Definition of Woman“ (O značenju spola: Razmišljanja o novoj definiciji žene) piše švedska autorica i novinarka Kajsa Ekis Ekman: “U međunarodnom pravu ne postoji pravo na roditeljstvo. Ono što postoji u međunarodnom pravu jesu prava djece. Djeca imaju pravo, prema Konvenciji o pravima djeteta, da se o njima brinu njihovi roditelji dokle god je to moguće. Posvajanje bi trebalo uvijek biti u najboljem interesu djeteta, a ne da omogući djecu bogatim ljudima koji ne mogu imati svoju. Više klase bogatih zemalja žele pretvoriti svoje želje u ljudska prava. Pa ako žele novorođenče, samo kliknu mišem i naruče online i to smatraju ‘pravom’, dok majka koja je rodila nema pravo na svoje dijete. To je industrija koja kombinira mnoge nejednakosti: klasnu, spolnu, rasnu, podrijetlo…” Nacional