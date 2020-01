Mjuzikl La La Land osvojio je sedam Zlatnih globusa na sinoćnoj ceremoniji, te postavio rekord u ovim filmskim nagradama. Film Damiena Chazellea s Emmom Stone i Ryanom Goslingom u glavnim ulogama osvojio je svih sedam nagrada za koje je bio nominiiran, uključujući one za najbolji film, režiju, scenarij, glazbu i glumce. Dobio je puno, ali ne sve nagrade [zubo], Casey Affleck i Isabelle Huppert nagrađeni su kao najbolji glumci u dramama za svoje nastupe u Manchester by the Sea, odnosno Elle, Moonlight je dobio nagradu za najbolju dramu, Zootopia za animirani film… Ovdje svi nominirani i pobjednici. CNN