Sve naše ceste su davno zarasle

Revija HAK objavila je zanimljiv članak u kojem donose veliku anketu koju je proveo Svjetski gospodarski forum. Anketa je, doduše, provedena još 2019. godine, i to među 13 000 ispitanika, koje čine čelni ljudi u raznim gospodarskim granama. Oni su ocijenjivali svjetske i europske ceste, i to u rangu ocjena 1-7. Hrvatske ceste, što će vjerojatno mnoge začuditi, imaju ustvari dosta povoljnu ocjenu, 5,6, što nas svrstava među prvih 12 u svijetu, odnosno šest u Europi. Naše su ceste bolje od onih u Njemačkoj, Francuskoj, Italiji, Engleskoj itd. U vrhu Europe po kvaliteti cesta nalazi se Nizozemska, Švicarska, a ispred naših još su Austrija, Portugal i Španjolska. Najbolje ceste u svijetu nalaze se u Singapuru.

